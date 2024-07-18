الزمالك يطالب بجوميز بحسم موقفه من نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت إدارة نادي الزمالك جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحسم موقف سيد عبدالله نيمار سواء بالرحيل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، أوالتمسك باستمرار اللاعب بين صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخرج نيمار من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذى جعل اللاعب يفكر جديًا فى الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة إحتراف جديدة.

ويترقب سيد نيمار لاعب الزمالك، تلقي عرض رسمي من أحد أندية الدورى السعودى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واتفق مسئولو الزمالك مع المدرب البرتغالى ، على وضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم من الأسماء التي تم عرضها على المدير الفني خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى وضع قائمة أخرى باللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق، وفقا للحاجة الى جهودهم من عدمه خلال الموسم الجديد.

ومنحت إدارة الزمالك البرتغالى جوميز حق اختيار الصفقات الجديدة، وحسم مصير لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى وضع تصور عن شكل الفريق بالموسم المقبل.