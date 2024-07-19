موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب إستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والألومنيوم ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس مصر.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بهدف الحفاظ على تفوقه في المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري واستمرار الإنتصارات قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي الذي يلعب من أجل الحفاظ على اللقب لإنهاء مباراة اليوم أمام الألومنيوم مبكراً تجنباً لمفاجآت كأس مصر.

على الجانب الآخر يحاول الألومنيوم الذي يخوض اللقاء تحت قيادة مدربه هشام عبد المنعم للظهور بمستوى مشرف خاصة بعدما خاض منافسات دوري المحترفين في الموسم الماضي ولكنه لم ينافس على الصعود للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي والألومنيوم في الدور 32 لبطولة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم

تنقل مباراة الأهلي والألومنيوم في الدور 32 لبطولة كأس مصر بشكل حصري عبر فضائيةى أون تايم سبورتس.