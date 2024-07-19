القناة الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر 2023/24، بمواجهة الألومنيوم في دور الـ32، ويستعد المارد الأحمر للقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوز هام على بيراميدز ومودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم

يلتقي الأهلي والألومنيوم، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2023/24.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم

وتنقل مباراة الأهلي والألومنيوم على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وأسندت قنوات أون تايم سبورتس، مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والألومنيوم، للمعلق محمد عفيفي.

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