محمد هانى يخطف فوزًا مهمًا للأهلى على حساب الالومنيوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الأهلي على نظيره الألومنيوم بهدف دون رد، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا أكثر من فرصة على كلا المرميين، إلا أن التعادل كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أي منهما من هز الشباك.

وأضاع وسام أبو على ضربة جزاء في الدقيقة من عمر المباراة.

واستطاع محمد هانى احراز هدف فوز الأحمر أمام الالومنيوم بتسديدة رائعة تسكن الشباك ويقتنص فوزا مهما لمارسيل كولر ولاعبيه.



وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني

الوسط: أفشة - كريم نيدفيد - مروان عطية- ديانج

الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو- كهربا