شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار تكلفة استعارة الريان لمحمود تريزيجيه من طرابزون التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي الريان القطري استعارة محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.

وأعلن نادي الريان القطري عن تعاقده مع اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، قادما من نادي طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة.

واجتاز تريزيجيه الكشف الطبي قبل انتظامه في معسكر المنتخب وتم استبعاده من قائمة فريق طرابزون سبور في مباراته الأخيرة، تمهيدًا لرحيله عن الفريق والانتقال إلى الريان.

وأشار التقارير إلى أن نادي طرابزون سبور قد وافق على عرض الريان لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مفضلًا إياه على العرض المقدم من نادي الفتح السعودي.

وبانتقال تريزيجيه إلى الريان، يكون اللاعب خاض تجربة احترافية جديدة في منطقة الخليج، بعد أن سبق له اللعب في الدوري الإماراتي مع نادي الجزيرة.