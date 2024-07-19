الهلال السعودي يقسو على نويشتات النمساوي بسداسية وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الهلال السعودي فوزًا عريضًا على نويشتات النمساوي بسداسية دون رد ف المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم ضمن معسكر الهلال الصيفي التحضيري للموسم الكروي الجديد.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: اليامي – تمبكتي – خليفة – رينان لودي

الوسط: ناصرالدوسري – محمد كنو – سالم الدوسري

الهجوم: الحمدان - ميشائيل – ميتروفيتش

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف التقدم للهلال في بداية الشوط الأول من ضربة رأسية رائعة، وأضاف خليفة الدوسري الهدف الثاني قبل أن يوقع عبدالله الحمدان على الهدف الثالث قبل انتهاء الشوط الأول.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف عالمي بعد تمريرة رائعة من ميشايل وضعته في انفراد بحارس نويشتات ليقوم بوضعها "لوب" بطريقة مميزة ورائعة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته على مجريات اللقاء وسجل الفريق هدفين إضافيين حملت توقيع اللاعب محمد القحطاني.