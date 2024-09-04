شكرا لقرائتكم خبر عن 9 صفقات جديدة تدعم سيدات المقاولون استعدادا للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أتم نادي المقاولون العرب تعاقده مع 9 لاعبات لتدعيم فريق الكرة النسائية، استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمشاركة الأهلي والزمالك.

وجاءت اللاعبات المنضمات للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي المقاولون كالتالي:

عبير حجاج نادي اتحاد بسيون

زيزي يحيى نادي وادي دجله

ابتسام أحمد نادي مودرن سبورت

ريهام علي سليمان نادي اتحاد بسيون

أميرة سعيد نادي مودرن سبورت

هدي عبد اللطيف نادي اتحاد بسيون

الاء ابراهيم نادي منتخب السويس

نورا محمد السودان

امل محمد نادي المعادي واليخت

ويفتتح فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة مركز شباب الأميرية.

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك مع الأهلي

المقاولون العرب مع م ش الأميرية

المصري مع زد إف سي

وادي دجلة مع الطيران

مودرن سبورت مع بالم هيلز

المعادي واليخت مع توت عنخ أمون

اتحاد بسيون مع البنك الأهلي

الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي

دلفي مع انبي

الجونة باي



وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن تعيين مجدي مصطفى مشرفا على جهاز الكرة النسائية والتعاقد مع هبة رزق في منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية الأول.