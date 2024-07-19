بمشاركة صلاح.. ليفربول يتلقى الهزيمة أمام بريستون نورث إيند وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي الهزيمة بنتيجة هدف نظيف في مباراة ودية جمعته بنظيره بريستون نورث إيند والتي أقيمت بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد.



وشارك محمد صلاح في شوط المباراة الأول من اللقاء، فيما يستعد الريدز لانطلاق تحضيراته الصيفية استعدادا للموسم الجديد (2024-2025) من خلال خوض 4 مباريات ودية في الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح ورفاقه 4 مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد، 3 منها في جولة الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة على ملعب "أنفيلد" معقل الفريق.

مباريات ليفربول الودية في صيف 2024

ليفربول × ريال بيتيس - 27 يوليو - 2.30 فجرا

ليفربول × أرسنال - 1 أغسطس - 2.30 فجرا

ليفربول × مانشستر يونايتد - 4 أغسطس - 2.45 فجرا

ليفربول × إشبيلية - 11 أغسطس - 5 مساء