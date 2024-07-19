اخبار الرياضه

بمشاركة صلاح.. ليفربول يتلقى الهزيمة أمام بريستون نورث إيند وديًا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي فريق الكرة الأول بنادي الانجليزي الهزيمة بنتيجة هدف نظيف في مباراة ودية جمعته بنظيره بريستون نورث إيند والتي أقيمت بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد.


وشارك محمد صلاح في شوط المباراة الأول من اللقاء، فيما يستعد الريدز لانطلاق تحضيراته الصيفية استعدادا للموسم الجديد (2024-2025) من خلال خوض 4 مباريات ودية في الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح ورفاقه 4 مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد، 3 منها في جولة الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة على ملعب "أنفيلد" معقل الفريق.

مباريات ليفربول الودية في صيف 2024
ليفربول × ريال بيتيس - 27 يوليو - 2.30 فجرا
ليفربول × أرسنال - 1 أغسطس - 2.30 فجرا

ليفربول × مانشستر يونايتد - 4 أغسطس - 2.45 فجرا
ليفربول × إشبيلية - 11 أغسطس - 5 مساء

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا