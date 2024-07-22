تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن طاهر محمد، تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز وفضل الجهاز الفني والطبي استبداله.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مشاركة رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر بعد تعرض الأخير للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ‏الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديلًا على تشكيل الفريق ‏قبل دقائق من انطلاق مباراة بيراميدز، بمشاركة رضا سليم بدلًا من طاهر محمد طاهر الذي ‏تعرض للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

‏ ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ‏الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.