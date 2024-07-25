شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي والمصرى قبل مباراة الفريقين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز "دورى NILE" في تمام الساعة التاسعة مساء.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري

والتاريخ ينحاز للفريق الأحمر في مواجهات المصرى عقب خوض 126 مباراة سابقة في الدوري الممتاز، حيث تكمن الغلبة للمارد الأحمر الذي فاز في 70 مباراة مقابل 20 انتصارا لأبناء بورسعيد، بينما تعادل الفريقان في 36 لقاء.

الأهلى يقترب من حسم بطولة الدورى

18 نقطة في مشوار الأهلي ببطولة الدوري للموسم الحالي تفصله عن التتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه بدون النظر إلى نتائج بيراميدز في مبارياته المتبقية من عمر المسابقة، حيث حال الفوز فى 6 مباريات من الـ8 مباريات المتبقية له سيكون قد توج باللقب بدون الانتظار لآخر جولتين في عمر الدوري.

المباريات المتبقية لفريق الأهلى

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في مسابقة الدوري، بينما يتبقى لبيراميدز 5 مباريات، ويتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة من لعب 29 مباراة، بينما يتبقى للأهلي 8 مباريات من لعب 26 مباراة، وحال فوز الأهلي في مبارياته المؤجلة سيتفوق على الفريق السماوي بفارق 7 نقاط، بعدما نجح في حسم الفوز بالمواجهتين المباشرتين مع بيراميدز.