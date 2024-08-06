منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول في شباك فرنسا بأولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - سجل محمود صابر هدف منتخب مصر في شباك فرنسا في الدقيقة 61، على ملعب «بارك أولمبيك ليون»، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.



تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة فرنسا في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبدالمجيد وعمر فايد ومحمد شحاتة.

خط الوسط: محمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

وأعلن تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر اليوم في نصف نهائي أولمبياد باريس.

تشكيل فرنسا أمام مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس

حراسة المرمى: ريستس.

خط الدفاع: سيلديليا، لويك بادي، لوكيبا، تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف، شوتارد، أكليوش.

خط الهجوم: مايكل أوليز، لاكازيت، جون ماتيتا.

البدلاء: نكامباديو، كاليمويندو، ديزيري دوي، لوكو برادلي، ماجاسا، ريان شرقي.

وتأهل المنتخب الأولمبي، في آخر مواجهاته على حساب باراجواي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، في دور ربع النهائي من الأولمبياد.

ماذا قدم منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة فرنسا؟

​بدأ المنتخب الأولمبي، مشواره في أولمبياد باريس 2024 بدور المجموعات، بالتعادل السلبي مع منتخب جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى، ثم فاز على أوزبكستان بهدف دون مقابل، عن طريق أحمد نبيل كوكا، في الجولة الثانية من الدور نفسه.

والتقى منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، ضد إسبانيا، ونجح «الفراعنة» في تحقيق الفوز على «الماتادور» بنتيجة 2\1، وجاءت الثنائية بأقدام إبراهيم عادل، ليتأهل المنتخب الوطني متصدرا لمجموعته برصيد 7 نقاط.

وواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره باراجواي، في الدور ربع النهائي، واستطاع أن يتغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1\1، ليتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة صاحب الأرض والجمهور، منتخب فرنسا الأولمبي، في تمام العاشرة مساء اليوم.