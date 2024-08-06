موعد مباراة مصر ضد المغرب على برونزية أولمبياد باريس 2024

سقط منتخب مصر أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانطلق لقاء منتخب مصر ضد فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسجل محمود صابر هدف منتخب مصر الوحيد أمام فرنسا في الدقيقة 62 من عمر المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه الخسارة سيواجه منتخب مصر نظيره المغرب على برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أقرأ أيضًا.. طرد لاعب منتخب مصر أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب على بونزية أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة المركز الثالث والرابع أمام نظيره المغرب يوم الخميس القادم 7 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان قد بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من أمام فرنسا:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس – محمد شحاتة.

في خط الوسط: محمد النني – محمود صابر – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل – إبراهيم عادل