طرد لاعب منتخب مصر أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

حصل لاعب منتخب مصر عمر فايد على بطاقة حمراء في مباراة الفراعنة ضد فرنسا المقامة الآن ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وانطلق لقاء منتخب مصر ضد فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعرض عمر فايد للطرد في الدقيقة 93 من عمر الشوط الإضافي الأول أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

وتشير النتيجة الآن إلى التعادل الإيجابي 1-1.

وسجل محمود صابر هدف منتخب مصر الأول أمام فرنسا في الدقيقة 62 من عمر المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

تشكيل منتخب مصر أمام فرنسا

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس – محمد شحاتة.

في خط الوسط: محمد النني – محمود صابر – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل – إبراهيم عادل