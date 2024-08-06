الزمالك يضرب إنبي برباعية منسي وأوباما في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا على نظيره إنبي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة والمؤجل من الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت رباعية الفارس الأبيض في اللقاء بتوقيع ناصر منسي ويوسف أوباما في الدقائق 7، 14، 60، 63 من عمر اللقاء.

فيما أحرز هدفي إنبي أحمد أمين قفه ومحمد النحاس في الدقيقتين 66، 91 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع الأبيض رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتوقف الفريق البترولى عند المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد إف سي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.