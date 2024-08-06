موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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يكثف الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة سموحة الحاسمة بالدوري المصري، والمقرر لها الخميس المقبل بعدما أغلق صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز بها برباعية دون رد.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلى أمام سموحة فى الدوري



يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ترتيب الأهلى وسموحة في الدوري



يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 24. فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 34 .

نتيجة آخر ظهور للأهلى وسموحة الدوري



فاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة فى الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.