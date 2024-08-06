شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة إسبانيا فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، استعداداته لمواجهة إسبانيا غدا، الأربعاء، فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024، بعدما أنهى الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين وخسارة النرويج من الدنمارك، ليلتقى مع إسبانيا.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

من جهته أعرب خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد ، عن رضاه على أداء اللاعبين أمام الأرجنتين فى أولمبياد باريس، وقال باستور إن المنافس قدم مستوى طيباً واستفاد من الأخطاء فى الشوط الأول وتقدم وحسمه لصالحه.

وأضاف باستور، فى تصريحات صحفية بعد المباراة، أن المنتخب الوطني استعاد توازنه فى الشوط الثاني، بعد علاج الأخطاء، مؤكدا أن الأهم حالياً هو الصعود لدور الثمانية و التحضير للمنتخب الإسبانى.