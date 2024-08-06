شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمسك بإقامة كأس مصر ويرفض إلغاء البطولة والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالي رافضاً فكرة إلغاء البطولة بداعي عدم وجود وقت كاف لإقامتها.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من الصعب التفكير فى إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم، ولابد من استكمال البطولة ولم نتطرق أبدًا لإلغائها.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك محادثات مع الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية لمد فترة القيد 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي، حتى نستطيع مساعدة جميع الأندية في قيد لاعبيها فى الموسم المقبل بعد انتهاء الدوري، ونسعى لحل أزمة القيد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجاري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ثم يحل الجونة ضيفا على الترسانة يوم 9 أغسطس الجاري، قبل أن يحتضن ملعب ستاد برج العرب، مباراة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في اليوم نفسه.

وتنطلق 3 مباريات يوم 20 أغسطس، تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، والأهلي ضد فاركو، ثم مودرن سبورت أمام إنبي.

ويختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجاري، بمواجهتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا أمام زد.