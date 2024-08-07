موقف زبزو وإبراهيم عادل من المشاركة مع مصر أمام المغرب في أولمبياد باريس

كشف منتخب مصر الأولمبي، عن الحالة الصحية لـ أحمد سيد زيزو، وإبراهيم عادل، قبل مواجهة المغرب.

وأكد مسؤولو المنتخب الأولمبي المصري أن كل من أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل جاهزان للمشاركة في مواجهة المغرب في في باريس 2024.

كان الثنائي يعاني من إصابات عضلية بسيطة، لكنهما تعافيا وأصبحا جاهزين للمباراة المقبلة في منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.

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في المقابل، سيفتقد المنتخب المصري خدمات الظهير الأيمن أحمد عيد، الذي لم يتعاف بعد من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة فرنسا السابقة.

يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية وقوية خيث يلاقي نظيره المغربي لتحديد المركز الثالث، بـ أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد خسر من نظيره فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1.

بينما تلقى منتخب المغرب الهزيمة من نظيره إسبانيا بنتيجة 2-1 في إطار لقاءات نصف النهائي.

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة غدًا الخميس ، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة مصر والمغرب في مواجهة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات “المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت”.

سبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.