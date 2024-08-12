شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم طلائع الجيش بخماسية مقابل هدفين فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الأخيرة من عمر دورى نايل.



تقدم فيستون ماييلى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة السادسة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى بعده بدقيقتين ، وفى الدقيقة 39 أحرز كريم طارق هدف تقليص الفارق لطلائع الجيش ، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يضيف محمد رضا الهدف الثالث للفريق السماوى .



وفى الشوط الثانى أضاف أحمد متعب الهدف الثانى لطلائع الجيش في الدقيقة 58، وتأتى الدقيقة 65 ليسجل محمود زلاكه الهدف الرابع لبيراميدز، ويختتم ماييلى مهرجان الأهداف لبيراميدز مسجلا الهدف الثالث له "هاتريك" والخامس لفريقه.



بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 39 نقطة في المركز الحادى عشر.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: -

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - خالد سطوحي - علي حمدي.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - كريم طارق - الخواجة - موسى دياورارا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي.



بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: -

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمود مرعي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس - مروان حمدي