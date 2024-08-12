شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البعثة المصرية فى باريس.. ذهبية وفضية وبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

أُسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى، بمشاركة البعثة المصرية التى ضمت 148 لاعبا ولاعبة من إجمالي 22 رياضة شاركت بها مصر فى المنافسات.

ونجحت مصر خلال الدورة أن تحقق خلال أولمبياد باريس 3 ميداليات متنوعة مقسمة الى ذهبية وفضية وبرونزية، عن طريق أحمد الجندى بطل الخماسى وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال، بالإضافة إلى محمد السيد لاعب السلاح، على الترتيب.

ذهبية الجندى

وحقق أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسي الحديث المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الخماسى، بعد أن حقق الرقم القياسي وكسر الرقم الأولمبى، حيث حقق 1555 نقطة.

فضية سارة سمير

كما حققت سارة سمير لاعبة رفع الاثقال الميدالية الفضية، بعد أن رفعت 268 كجم، لتحديد الميدالية الثانية فى مشوارها الأولمبى، حيث سبق أن تُوجت ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

برونزية محمد السيد

وحقق محمد السيد أول ميدالية أولمبية للبعثة المصرية فى أولمبياد باريس، بعد أن تغلب على لاعب المجر، حيث تغلب فى البطولة على كل من لاعبى كولومبيا وإيطاليا وبلجيكا، قبل أن يخسر أمام لاعب فرنسا ثم يفوز على لاعب المجر ويتوج بالبرونزية.