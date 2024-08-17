الامارات | السوبر السعودي.. مواجهة نارية متجددة بين الهلال والنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الهلال غريمه النصر في ديربي الرياض، ضمن نهائي الكأس السوبر السعودي بنسخته الـ12، الذي تحتضنه مدينة أبها على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، اليوم السبت. وأطاح الهلال منافسه الأهلي في الدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح (4-1) بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الأصلي، فيما تغلّب النصر على التعاون 2-صفر، ليضرب موعداً جديداً مع غريمه. ويتغيب ثنائي النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لحصوله على البطاقة الحمراء أمام التعاون، وسامي النجعي، لإصابة في الركبة.

بينما يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا ابتعاده عن تشكيلة الهلال للإصابة أيضاً، إضافة إلى المدافع علي البليهي لتراكم البطاقات، وزميله محمد البريك بسبب وفاة والدته. ويطمح النجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو، إلى تحقيق لقبه الثاني مع الفريق، بعد بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في 2023، حين تغلب على الهلال 2-1 في النهائي.

ويسعى النصر، الذي خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي، بقيادة رونالدو إلى اعتلاء منصات التتويج، بينما يتطلع الهلال إلى إحراز لقب الكأس السوبر للمرة الخامسة والثانية توالياً، وافتتاح موسمه الجديد بلقب.