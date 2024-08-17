رونالدو ضد ميتروفيتش.. تشكيل النصر والهلال في مباراة كأس السوبر السعودي

تعرف على تشكيل فريقي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد نظيره الهلال بقيادة الصربي ألكسندر ميتروفيتش في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره النصر مساء اليوم السبت ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، على ستاد الأمير بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتأهلا فريقي الهلال والنصر إلى النهائي بعد تجاوزهما لـ الاهلي والتعاون على الترتيب في الدور نصف النهائي.

تشكيل الهلال لمباراة النصر في السوبر السعودي

أعلن المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس تشكيل الهلال الأساسي الذي يخوض المواجهة أمام النصر كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي – تمبكتي – كوليبالي – سعود عبد الحميد.

الوسط: سافيتش – نيفيز.

الهجوم: سالم – مالكوم – ميتروفيتش – ميشايل.

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، والتي تنطلق بعد دقائق قليلة من الآن.

تشكيل النصر لمباراة الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

الوسط: مختار علي، أوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، رونالدو.