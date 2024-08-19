أصغر مدرب وتلميذ جوارديولا.. ماذا قدم المدربين الجدد في الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهر 5 مدربين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لأول مرة، بينهم أصغر مدرب في تاريخ البريميرليج، وتلميذ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقبل بداية الموسم، تولى 5 مدربين جدد القيادة الفنية لأندية في الدوري الإنجليزي، آرني سلوت (ليفربول)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، فابيان هورزلر (برايتون)، كيران ماكينا (إيبسويتش تاون)، وراسل مارتن (ساوثامبتون).

آرني سلوت

استطاع المدرب الهولندي الفوز بأولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع ليفربول عندما واجه إبسويتش تاون بثنائية نظيفة.

وبدا فريق ليفربول غير متجانس في شوط المباراة الأول، لكن سرعان ما تحول ذلك في الشوط الثاني وسجل الريدز ثنائية.

إنزو ماريسكا

يعد ماريسكا من تلاميذ بيب جوارديولا، حيث عمل معه كمساعد في فريق مانشستر سيتي عام 2022، ليتولى تدريب ليستر سيتي ويصعد معهم للدوري الإنجليزي الممتاز.

وواجه التلميذ أستاذه في الجولة الأولى، لكن خبرة جوارديولا تفوقت على ماريسكا وفاز السيتي على تشيلسي بثنائية دون رد.

فابيان هورزلر

أصبح المدير الفني الألماني أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 31 عاما.

وقاد فابيان برايتون لافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مثالي، والفوز على إيفرتون بثلاثية نظيفة.

كيران ماكينا

اصطدم المدرب الإيرلندي بالعملاق ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وتماسك فريق إبسويتش تاون في الشوط الأول أمام الريدز، لكن انهارت اللياقة البدنية للاعبي الفريق في الشوط الثاني.

وسبق لماكينا أن عمل مساعدا لمورينيو وأولي جونار سولشاير في نادي مانشستر يونايتد موسم 2018/19 ورحل عام 2022.

راسل مارتن

استطاع مدرب ساوثهامبتون صاحب الـ38 عاما أن يقدم مباراة جيدة نوعا ما أمام نيوكاسل يونايتد، بالنظر إلى مستوى اللاعبين الذين يمتلكهم وأول مشاركة بالدوري الممتاز، فقد خسر بهدف واحد فقط.