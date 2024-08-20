وداعاً "نظرية المؤامرة".. قرعة "أبطال أوروبا" بالذكاء الاصطناعي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيون (سويسرا): بعد سنوات من الجدل، وتصديق الملايين حول العالم لنظرية "الكرات الساخنة" و"الكرات الباردة"، ونظرية المؤامرة في توجيه قرعة دوري أبطال أوروبا، أصبح الذكاء الاصطناعي هو البديل العصري، إلا إذا اعتقد البعض أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مثلاً يمكنه توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة ما، مما يفتح الأبواب لاستمرار نظرية المؤامرة، لأنها تنتعش في أجواء التعصب الكروي.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"اليويفا" عن نظام قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة، في حلتها الجديدة في الموسم الجديد 2024-2025.

وتشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولة، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 في النظام القديم.

وسيتم تصنيف الأندية الـ36 عبر 4 أوعية، بحيث يضم كل وعاء 9 أندية، وسيتم سحب جميع الفرق يدويا، بينما سيقوم "برنامج "آلي" بسحب 8 خصوم عشوائيا من بين الأوعية الـ4، وسيتم الكشف عنهم على الشاشة داخل القاعة التي تشهد مراسم القرعة لمزيد من الشفافية.

كما سيقرر البرنامج الآلي "الذكاء الاصطاعي" المباريات التي ستقام على أرض الفريق والمباريات التي سيلعبها خارج أرضه.

وسيتم الاهتمام بشروط لوائح البطولة المعروفة في القرعة، بحيث لا يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد، فيما يمكن أن يلتقي فريق ضد فريقين من نفس البلد كحد أقصى.