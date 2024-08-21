شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2024، العديد من الأخبار والتى جاء فى مقدمتها، الأهلي يغلق باب الرحيل أمام كهربا وبيرسي تاو فى ميركاتو الصيف، وللمرة الأولى فى تاريخها.. وزير الشباب يعلن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية، وشاهندا المغربي و يارا عاطف فى كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما

الأهلي يغلق باب الرحيل أمام كهربا وبيرسي تاو فى ميركاتو الصيف

أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام العروض التي وصلت لثنائي الفريق ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا بعد الاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

للمرة الأولى فى تاريخها.. وزير الشباب يعلن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الدكتور محمد عمر المفوض الدولى للكشافة والمدير التنفيذى للمؤتمر الكشفى العالمى الـ43، لفوزه بعضوية اللجنة الكشفية العالمية..

شاهندا المغربي و يارا عاطف فى كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها كولومبيا و ضمت القائمة المصرية شاهندا المغربي كمحكمة للساحة .

الأحمر و المصرى يشاركان فى سحب قرعة كأس العالم لأندية اليد بالعلمين

يشارك أحمد الأحمر نجم الزمالك فى كرة اليد مع إبراهيم المصرى نجم الأهلى فى سحب قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تنظمها مصر

اتحاد الكرة يبحث عن عبد الرحمن جبنة لسماع أقواله فى أزمة فسخ تعاقده مع العربي الكويتي

يحاول مسئولو اتحاد الكرة الوصول للاعب عبد الرحمن جبنة من أجل مساعدته في أزمته الأخيرة ومعرفة المتسبب في مشكلته الأساسية التي تسببت في فسخ عقده مع العربي الكويتي

منتخب الناشئين 2008 يتعادل مع الأردن 1-1 وديًا استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

فرض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس ، التعادل الإيجابي على نظيره الأردني، بهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذى جمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية.

كولر يتمسك باستمرار ياسر إبراهيم ويرفض رحيله عن الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي رحيل ياسر ابراهيم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وابتعد ياسر ابراهيم

محمد صبحى يعود للزمالك الأسبوع المقبل

يعود محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى صفوف القلعة البيضاء

حسام حسن يجتمع باتحاد الكرة لحسم الموعد النهائى لمعسكر المنتخب

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم الموعد النهائي لانطلاق المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا