حسام حسن : كاب فيردي من أكثر المنتخبات تطورًا في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ، على أن كاب فيردى من أكثر المنتخبات تطورًا فى الكرة الإفريقية، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين (٣٠ محترفًا) المنتشرين فى مختلف الدوريات العالمية، ويجب الحذر منهم، مشيرًا إلى الصورة الرائعة التى ظهر عليها كاب فيردى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار.



وأضاف العميد خلال لقاء مع لاعبيه أنه لا بديل عن تحقيق انطلاقة قوية فى بداية رحلة التصفيات الإفريقية وحصد الـ٣ نقاط فى أى مباراة تُقام فى مصر حتى لا تتعقد الأمور على المنتخب، خاصة فى ظل تطور الكرة الإفريقية وعدم ضمان الفوز على أى منافس حاليًا.

وحرص حسن، على عقد جلسة خاصة على هامش مران الأمس مع محمد صلاح فور انضمامه، للاطمئنان عليه ، ومنحه بعض التعليمات لنقلها إلى زملائه في المنتخب، بحكم أنه قائد المنتخب، بالإضافة للتشديد عليه بضرورة تحقيق الانتصار في المواجهتين المقبلتين ببداية التصفيات، لاسيما أنه أحد الأسلحة المهمة في صفوف المنتخب الوطني.

ويختتم منتخب الفراعنة تدريباته غداً الخميس استعداداً لمواجهة كاب فيردي ، وخلال المران الختامي سوف يستقر حسام حسن على التشكيل الذي يخوض به اللقاء .