تصفيات أمم أفريقيا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة تنزانيا وإثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة منتخب تنزانيا أمام نظيره إثيوبيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأقيمت المباراة على ملعب بنجامين مكابا الوطني، في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويقع منتخبا تنزانيا وإثيوبيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم غينيا وجمهورية الكونغو الوسطى.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تنزانيا منتخب غينيا في المباراة القادمة ضمن الجولة الثانية، بينما سيواجه منتخب إثيوبيا نظيره جمهورية الكونغو الوسطى.