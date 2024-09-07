تفاصيل إصابة أردا جولر.. أنشيلوتي يتنفس الصعداء

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير ريال مدريد، نبأ سار اليوم السبت، بشأن إصابة نجم الفريق التركي أردا جولر، والذي تعرض للإصابة أمس مع منتخب بلاده أمام ويلز.

وتعادل منتخب تركيا مع ويلز بدون أهداف في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

غادر جولر، ملعب مباراة تركيا وويلز، خلال استبداله وهو يعرج قليلًا ثم وضع كيس ثلج على ساقه اليُسرى، ليثير مخاوف جماهير ريال مدريد خاصةً في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق بالوقت الحالي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الإصابة التي تعرض لها أردا جولر أمس مع تركيا ليست خطيرة وقد تأكد ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت إلى إن جولر يعاني من كدمة فقط ومن حيث المبدأ سيستمر مع المنتخب التركي للاستعداد للمباراة المقبلة أمام أيسلندا والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.