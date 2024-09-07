إنجاز مصري جديد.. محمد صبحي يحصد فضية رفع الأثقال

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البطل المصري محمد صبحي، في الفوز بالميدالية الفضية، ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن 88 كجم بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

جاء هذا الإنجاز بعد المجهودات الكبيرة المستمرة للبطل المصري، حيث استطاع إضافى ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في الدورة البارالمبية.

وتمكن محمد صبحي من رفع وزن قدره 220 كجم في المحاولة الأولى، ثم زاد من وزنه ليصل إلى 224 كجم في المحاولة الثانية.

جدير بالذكر أن بفضل هذا الإنجاز، ارتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 إلى 5 ميداليات متنوعة، حيث حقق كل من محمد المنياوي وريحاب رضوان الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، وحصلت فاطمة محروس على الميدالية الفضية في نفس اللعبة، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية التي حققها منتخب مصر للطائرة جلوس.