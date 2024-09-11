كونراد ميشالاك يصل اليوم الأربعاء للإنضمام للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع نادي أحد السعودي على ضم الجناح البولندي كونراد ميشالاك بعد تخفيض مطالبة المالية على أن يأتي اللاعب مساء اليوم إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يتقاضي كونراد ميشالاك راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري، ويسعي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

صفقات الزمالك 2024

1- تعاقد الزمالك مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

2- حسم الفارس الأبيض صفقة الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي، لمدة 4 مواسم .

3- محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

4- رابع الصفقات كانت سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي، لمدة أربعة مواسم.