أول تعليق من محمد مجدي المنتقل لصفوف مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الحارس محمد مجدي سعادته عقب إنضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال مجدي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "سعيد للغاية لتواجدي هنا في مودرن سبورت، نادي كبير وخطوة مهمة للغاية".

وأضاف الوافد الجديد:"طموحي مع مودرن سبورت أن أحقق برفقة زملائي طموح النادي والمنافسة على كل البطولات التي نخوضها، وأن نصنع شيء كبير يليق بإسم النادي، ونصل للمكانة التي يستحقها".

وتألق الحارس صاحب ال٢٩ بالدوري المصري وارتدى قميص عدة أندية مصرية مثل الإسماعيلي ومصر المقاصة والداخلية.