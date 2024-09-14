التشكيل الرسمي.. مانشستر سيتي ضد برينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - يقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي أمام برينتفورد، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ذلك رغم الغموض الذي أحاط بمشاركة الدولي النرويجي، إذ لم يوضح مدربه بيب جوارديولا موقفه بالأمس.

كما يبدأ لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وذلك للمرة الأولى منذ عودته للفريق السماوي هذا الصيف.

وعلى دكة البدلاء، يجلس عدد من النجوم أمثال رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين ويوسكو جفارديول.

تشكيل المان سيتي يضم كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - ستونز - أكانجي - لويس

الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين

الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو

بينما جاءت تشكيلة برينتفورد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فليكين

الدفاع: آير - فان دين بيرج - بينوك - كولينز

الوسط: لويس بوتر - نورجارد - جانيلت - دامسجارد

الهجوم: ويسا - مبويمو