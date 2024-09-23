شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الخماسي الحديث يتوجه إلى ليتوانيا للمشاركة ببطولة العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث إلى ليتوانيا للمشاركة في بطولة العالم تحت 19 عاما والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبون أسامة مدحت، ومحمد حاتم، وسيف وائل، وعمر عامر واللاعبات فريدة أبو هاشم، وجنا عطية، وجنه وليد، وعاليه عنايت. ويرأس بعثة المنتخب العميد عماد سامر عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمد عثمان إداري.



ويقود منتخب الخماسي ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد مدير فني ، واحمد عامر ومحمد حسام مديرين فنيين للسلاح ، وأحمد حسام مساعد مدير فني رماية ، وكريم تيمور مدير فني موانع ، وعلاء مهدي طبيب علاج طبيعي وإصابات ملاعب.