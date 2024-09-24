شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى الإسماعيلى بشأن أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يترقب صدور قرار من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف عن النادى بعد حدوث انفراجة فى هذا الشأن خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مجلس الإدارة يسعى بكل الطرق للوصول إلى حل مع اللاعبين الذين قاموا برفع شكوى ضد النادى، وذلك لسداد المديونيات المستحقه لهم، وسددنا بعض الأموال تمهيداً لحل الازمة".

وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت قرارا بإيقاف القيد لمدة ثلاثة فترات على النادى الإسماعيلى بسبب باقي مستحقات المدافع التونسي نور الزمان الزموري.

ويسعى مسئولو النادي الإسماعيلى لسداد مستحقات اللاعبين الذين قاموا بشكوى النادي في عهد المجلس السابق برئاسة يحيى الكومي وهم جان موريل 900 الف دولار تقريبا ونور الزمان الزموري 350 الف دولار تقريبا وفراس شواط 800 الف دولار تقريبا ومحمد بن خماسة 700 الف دولار تقريبا وكارميلو 450 الف دولار تقريبًا.

في سياق آخر يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الخميس المقبل، أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره الشهداء في الرابعة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، في أولى وديات الفريق ضمن فترة إعداد الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الإداري للدراويش على مجموعة من الوديات للفريق لتجهيز اللاعبين استعدادا لخوض منافسات الجديد.

وفضل الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة أشرف خضر، خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.