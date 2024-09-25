تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تيفنتي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر يونايتد لخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي للنسخة الجديد في الموسم الحالي، بمواجهة تفينتي أنشخيده الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تيفنتي



في حراسة المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: كوليير، إفانز، ماجواير، دالوت.

في خط الوسط: أوجارتي، ماونت.

في خط الوسط الهجومي: راشفورد، فيرنانديز، أنتوني.

في الهجوم: هويلاند.

ويشارك 36 فريقًا في الدوري الأوروبي بنظامه الجديد بدلاً من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه)، يصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16.

وتصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.