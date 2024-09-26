كأس الرابطة: أرسنال الى الدور الرابع بخماسية ضد بولتون وليفربول يجتاز قطوع وست هام

الرياص - اسماء السيد - لندن : بلغ أرسنال الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه الأربعاء على بولتون واندريرز من المستوى الثالث 5 1 على ملعب الإمارات.

وسجّل أهداف "الغانرز" كل من ديكلان رايس (16) وإيتان نوانيري (37 و49) ورحيم سترلينغ (64) والألماني كاي هافيرتس (77)، مقابل هدف لبولتون أحرزه الويلزي آرون كولينز (53).

ويأتي فوز أرسنال بعد 72 ساعة فقط على تعادله المثير امام غريمه في السنوات الأخيرة مانشستر سيتي 2 2 في قمة الدوري الإنكليزي في مباراة أكملها فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا طوال الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسار في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

أجرى أرتيتا سبعة تغييرات على تشكيلة فريقه التي خاضت مباراة سيتي، أبرزها في حراسة المرمى في ظل اصابة الحارس الإسباني دافيد رايا فحلّ مكانه ابن الـ 16 عاما جاك بورتر، بينما خاض الوافد الجديد من تشلسي على سبيل الاعارة سترلينغ مباراته الأولى على ملعب الإمارات.

وحذا حذو أرسنال، ليفربول حامل لقب نسخة الموسم الماضي، لكن بعدما عوّض تأخره بهدف الى فوز على وست هام 3 1 على ملعب أنفيلد.

ويدين الريدز بالفوز الى البرتغالي ديوغو جوتا الذي سجل هدفين (25 و49) والمصري محمد صلاح (74)، بعدما كان جاريل كوانساه سجل هدف التقدم لوست هام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (21).

وشهد اللقاء طرد المكسيكي إدسون الفاريس لاعب وسط وست هام في الدقيقة 76.

وهذا الفوز الثالث تواليا لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في مختلف المسابقات منذ أن خسر الفريق بصورة مخيبة على يد نوتنغهام فوريست 0 1 في الدوري الإنكليزي في سقوطه الوحيد هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.