مطرب فرنسي يطلق النار على نفسه بالخطأ.. والشرطة «لا تستبعد أي تفسير للحادث»

تعرض المغني الفرنسي كيندجي جيراك نجم برنامج المسابقات The Voice لإصابة بطلق ناري في صدره مساء أمس الأحد، أثناء زيارته لموقع للمسافرين في بيسكاروس، وهي بلدة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا، ثم نقل إلى مستشفى جامعة بوردو في حالة خطرة.

وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن حالة جيراك كانت مستقرة بحلول صباح اليوم الاثنين، وهو موجود في وحدة العناية المركزة في المستشفى الجامعي في بوردو لكن لا يوجد خطر على حياته، وبحسب ما ورد تم الوصول إلى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا واعيًا في نحو الساعة 5.30 صباحًا من قبل خدمات الطوارئ خارج منزله المتنقل لقضاء العطلة في بلدة بيسكاروس الساحلية، وادعى أنه أطلق النار على نفسه بالخطأ.

وفقًا للصحيفة، أخبر جيراك الشرطة أنه أساء التعامل مع سلاح ناري اشتراه من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في اليوم السابق للحادث، ولم يتضح على الفور السبب الذي أدى إلى إطلاق النار عليه، لكن رجال الشرطة يرفضون استبعاد أي تفسير، بينما كشف مصدر مطلع أن المغني الفرنسي أصيب برصاصة في صدره، مع وجود نقطة خروج في الظهر.

الوطن نيوز