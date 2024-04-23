شاهد.. صور الفنانة ندى القلعة تزين شوارع أم درمان.. شباب سودانيون يعلقون لافتات عليها صور المطربة الشهيرة (يا بت بلدي أصلك سوداني) والأخيرة ترد: (عاجزة عن الشكر والتقدير)

في مبادرة لتكريم كل نجوم المجتمع السوداني الذين قاموا بمساندة الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع, قام شباب سودانيون برفع صور لبعض المشاهير في أحد شوارع مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفنانة الشهيرة ندى القلعة, كانت من ضمن الشخصيات التي تم تكريمها عبر رفع صورها في شارع الوادي الشهير بأم درمان.

ونشرت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني صور تكريمها في شوارع أم درمان, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت القلعة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (شكراً جميلا عاجزة عن الشكر والتقدير امدرمان شارع الوادي امدر امان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)