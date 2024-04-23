الباحثون عن «كوميونتي»

من المصطلحات الجديدة التى دخلت الخدمة مؤخراً مصطلح «كوميونتى»، ويعنى ببساطة تجمعاً من الأفراد المتشابهين يضمهم مكان واحد (حى أو كومباوند أو غير ذلك).

فكرة «الكوميونتى» ليست جديدة، فمن زمان والدنيا على هذه الحال، فمثلاً أهل الأحياء الشعبية -فى السيدة زينب والحسين وبولاق وشبرا- كانوا يمثلون كوميونتى، فداخل كل حى من هذه الأحياء كان يعيش مجموعة من البشر المتشابهين، فى أخلاقياتهم، والمتقاربين فى قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية، قد تجد بينهم فروقاً، لكنها ليست بالكبيرة.

الأمر نفسه مثلاً ينطبق على أحياء الطبقة المتوسطة، مثل المعادى والمنيل وغيرهما، والأحياء الأرستقراطية، مثل حى الزمالك، ففى النوعين من الأحياء يعيش بشر متقاربون فى السمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والثقافية.

الكوميونتى كتجمع سكنى كان موجوداً فى الماضى، والحديث عنه حالياً هو مجرد لقطة إعلانية، تغازل لدى الزبون رغبته فى العيش بين بشر «شبهه»، أو يقتربون منه فى السمات، والعامل الحاسم فى التشابه، حين يتعلق الأمر بالشراء، هو امتلاك الثمن أو العامل المادى، كذلك كان الوضع فى الماضى، وهو كذلك حالياً.

فالأصل فى القدرة على شراء العقار هو المال، الفارق بين الماضى والحاضر، فيما يتعلق بهذه المسألة، أن امتلاك ثمن العقار فى الماضى كان يتطلب -فى الأغلب- زمناً طويلاً من الكفاح، وهو أمر ما زال قائماً فى الحاضر بالطبع، لكن أضيف إليه وجود فرص لتحقيق المال السريع أو المال الناتج عن «خبطة واحدة» والذى لا يتطلب كفاحاً مجيداً أو سعياً دؤوباً، وهو أمر كان موجوداً فى الماضى، لكن ظنى أن فرصه فى عالمنا المعاصر أكبر.

على سبيل المثال: زمان كان حى الزمالك هو «كوميونتى الفنانين» فأشهر الفنانين كانوا يسكنون فيه، أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وغيرهم، لم يكن الفنان من هؤلاء يستطيع أن يسكن فى هذا الحى بسهولة، وكان يمر برحلة كفاح طويلة حتى يستطيع أن ينضم إلى «كوميونتى الفنانين» فى هذه العمارة أو تلك من عمارات الحى العريق.

عبدالحليم حافظ على سبيل المثال بدأ رحلة كفاحه فى عالم الفن أوائل الخمسينات، وغنى عشرات الأغانى التى أطربت المصريين والعرب، ومثّل عدداً ضخماً من الأفلام طيلة فترة الخمسينات وحتى أوائل الستينات، بلغ عددها 14 فيلماً هى: لحن الوفاء، وأيامنا الحلوة، وليالى الحب، وأيام وليالى، وموعد غرام، ودليلة، وبنات اليوم، والوسادة الخالية، وفتى أحلامى، وشارع الحب، وحكاية حب، والبنات والصيف، ويوم من عمرى، والخطايا.

بعد هذه الرحلة من الإبداع والاجتهاد استطاع «عبدالحليم» أن ينتقل إلى شقة بالزمالك، وكان ذلك عام 1962، وبعد أن سكن هذه الشقة لم يمثل سوى فيلمين، هما: معبودة الجماهير وأبى فوق الشجرة.

تخيل كل هذا الإنتاج، أغنيات وأفلام، وكل هذا الجهد الذى أكل من صحة العندليب، رحمه الله تعالى، حتى يتمكن من الانضمام إلى «كوميونتى الزمالك».. تخيل اليوم يمكن لشخص يتوارى صوته خجلاً أمام صوت عبدالحليم أن يشترى شقة تمليك فى الزمالك فى خبطة «أرجزة صوتية» واحدة!!

د. محمود خليل – الوطن نيوز

