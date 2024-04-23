مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية

سجل مدير شرطة محلية مروي بالولاية الشمالية زيارات ميدانية لاداراة شرطة المحلية المختلفة ووقف مؤخرا بمدينة كريمة على الضبطيات النوعية بمكتب مخدرات المدينة جراء الحملات الراتبة في اطار تجفيف اوكار الجريمة كما اطلع على سير العمل بالأدلة الجنائية ووحدة الكلاب البوليسية. وقد اتت هذه الزيارات في اطار متابعة العمل الميداني والحملات المنعية لازالة الظواهر السالبة ومنع وقوع الجريمة التي نفذت بإشراف مدير شرطة الولاية الشمالية . جدير بالذكر ان عطلة عيد الفطر المبارك شهدت عملا منعيا مكثفا أثمر عن عدد من الضبطيات والانجازات لكافة الادارات المختلفة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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