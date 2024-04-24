خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى

الملك سلمان قال التلفزيون الرسمي السعودي اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

وتولى الملك سلمان حكم المملكة، في 2015 بعد أن قضى عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء.

والمرة السابقة التي دخل فيها الملك (88 عاما) للمستشفى كانت في مايو 2022 لإجراء منظار للقولون وفحوصات طبية أخرى. صحيفة السوداني

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