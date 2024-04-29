الصحة الأمريكية تحذر من حقن البوتوكس المزيفة

أصدر مسؤولو وكالة الصحة الأمريكيون تحذيراً بشأن حقن البوتوكس المزيفة التي تسببت في مرض 22 شخصاً، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأصدرت الوكالة تنبيهاً للأطباء.

وقال مسؤولو الصحة: إن الحالات عولجت بعد إصابتها بالتسمم الغذائي، عندما يدخل توكسين البوتولينوم إلى مجرى الدم، يمكن أن يسبب التسمم، وهو مرض مميت يبدأ برؤية مزدوجة أو عدم وضوح الرؤية، وتدلي الجفون، وتداخل الكلام، وصعوبة البلع وصعوبة التنفس.

وبدأت الحالات في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمّ الإبلاغ عنها في 11 ولاية أمريكية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض: إن الحقن تمت إدارتها من قبل أفراد غير مرخصين ومدربين أو في أماكن مثل، المنازل أو المنتجعات الصحية، وأفاد معظم الناس، أنهم حصلوا على حقن توكسين البوتولينوم لأسباب تجميلية.

وقال مسؤولو الصحة: إنه يجب على الأشخاص الحصول على الحقن فقط من متخصصين مرخصين، والإبلاغ عن أي منتجات مزيفة مشتبه فيها.

صحيفة الخليج