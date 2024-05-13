مفاوضات الجنرالين كباشي – الحلو!

خلال هذا اليوم “الاثنين” سوف تبدأ جلسات المفاوضات المباشرة بين وفدي حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال ( قيادة الحلو) ، نتطلع ان تترجم التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأسبوع الماضي بين الجنرالين كباشي – الحلو الي واقع ملموس عبر اتفاق لإيصال المساعدات الانسانية ووقف للأعمال العدائية، كامل دعمنا للوفدين ونتمى التوفيق والسداد… مبارك اردول

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