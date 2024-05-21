امين أمانة حكومة كسلا ونائب الوالي يؤكد دعمه ومساندته لجميع خطط وبرامج الشرطة المجتمعية بالولاية

أكد الاستاذ علي ابوفاطمة امين أمانة حكومة ولاية كسلا نائب الوالي استعداد حكومة ولاية كسلا ودعمها واسنادها لخطط وبرامج الشرطة المجتمعية وتوفير جميع الاحتياجات التي تمكنها من أداء عملها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية وقال نائب الوالي خلال ترأسه اجتماع اللجنة العلياء لتأسيس وتدشين عمل الشرطة المجتمعية بالولاية بحضور اللواء شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ممثل المدير العام لقوات الشرطة واعضاء اللجنة العليا بمقر أمانة الحكومة ان الهدف الأساسي من هذا الاجتماع وضع اللبنات الاساسية لعمل الشرطة المجتمعية لكي تتوافق مع متطلبات المرحلة موضحا أن رئاسة قوات الشرطة أبدت اهتماما متعاظما بأمر تكوين هذه الادارة بابتعاثها اللواء شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم للاعداد والاعلان عن ضربة البداية لهذه الادارة والتي نعول عليها كثيرا في تجسير العلاقة بين الشرطة والمجتمع مشيرا الي أن لائحة تنظيمها غطت جميع الجوانب التي تعمل علي تعزيز العملية الأمنية والاجتماعية موضحا ان الولاية اكثر حوجة لها في هذا الوقت في منع الجريمة والتصدي لجميع الظواهر الاجرامية التي تهدد الولاية.

ودعا الي ضرورة تسريع الخطي في أكمال تجهيز المقرات ووضع الهيكل الإداري لها موضع التنفيذ موضحا ان فكرة تاسيسها وجدت الإشادة والقبول من جميع مكونات الولاية المختلفة من جهته قال اللواء شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم نهدف من قيام الشرطة المجتمعية الي خلق شرطة متقدمة متغلغلة وسط المجتمع تعمل علي ازالة الظواهر السالبة والمصالحات الأسرية والاجتماعية وحل النزاعات القبلية بما تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد السائدة مشيرا إلي الأدوار الاجتماعية الكبري التي تلعبها في تنشئة الأجيال في المؤسسات التربوية والاحياء السكنية وتقويم الأخطاء مبينا انها تعني بتفاصيل كثيرة موجهة نحو المجتمع وقدم شرحا تفصيليا عن لائحة عملها والأهداف والواجبات التي تعمل علي تحقيقها ابرزها التصدي لجميع المهددات الأمنية التي تحيط بالولاية كاشفا عن ان مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين قد صدق بعدد (١٠٠) وظيفة للمتعاونين تمثل ضربة البداية وفاتحة لانطلاقة عملها بالولاية وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* إن الاجتماع شهد عددا من المداخلات من اعضاء اللجنة تتعلق بأمر التاسيس والإنشاء وتبرع الوالي بالانابه بمبلغ نقدي للمساهمة في صيانة وتجهيز المقرات والمراكز المجتمعية كما تعهد وكيل وزارة المالية بتوفير الاثاثات وتجهيز المقرات والعمل علي تقديم كل الدعم اللازم للشرطة المجتمعية لمباشرة عملها بالولاية هذا ومن المزمع ان يقوم اللواء شرطة ابراهيم مصطفي بزيارات تفقدية لمحليات كسلا وريفي كسلا للوقوف علي انطلاقة عمل الشرطة المجتمعية علي ارض الواقع بولاية كسلا.

المكتب الصحفي لشرطة السودان