سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 .. السوق الموازي

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين في أسواق المال والأعمال بالسودان للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية. يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) ببعض مدن السودان، سجل الدولار 1800 جنيهاً. بورتسودان (أخبار الخليج 365)

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