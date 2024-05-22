مصدر مصري يرد على اتهامات “منع إدخال المساعدات إلى غزة”

رد مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، على اتهامات نقلتها تقارير صحفية عن مصادر أميركية وإسرائيلية، بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وطالب المصدر إسرائيل بـ”مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم التي تتجاوز الـ500 شاحنة، قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع”.

وكان مسؤول كبير في إدارة جو بايدن قال إن القاهرة تمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى غزة، حسبما نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف: “ما ينبغي أن يدخل إلى معبر كرم أبو سالم هو مساعدات الأمم المتحدة الموجودة الآن في مصر. مصر تحجم عن ذلك حتى يستقر الوضع في معبر رفح”.

كما حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مصر على بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جهة أخرى، شدد المصدر المصري رفيع المستوى على أن بلاده لن تسمح “لإسرائيل بتحقيق أطماعها في الأراضي الفلسطينية على حسابنا”.

وأضاف: “اتهام بعض المسؤولين الإسرائيلين لمصر بعدم السماح لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها دليل على خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء”.

وتابع: “نرفض بشكل قاطع خطط إسرائيل الرامية لتهجير سكان غزة إلى سيناء”.

سكاي نيوز