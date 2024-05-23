من هو الأعمى؟!

سألوا الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، وكان المسجد يعج بالمصلين: تخيل كم عدد المصلين يا إمامنا؟ وكانوا سعداء بازدحام المسجد، فقال: لا أحد.وكان المسجد كما ذكرنا مزدحما بالمصلين، فقالوا له: هل أنت أعمى؟! فأجابهم: الأعمى من يغمض عينيه عن أرملة أوجع رأسها حمل ثقيل.

٭ الأعمى من توجه للقبلة وأدار ظهره للأيتام والفقراء.

٭ الأعمى من سجد لله وتكبر على عباده.

٭ الأعمى من كان في صف المصلين الأول لكنه غاب عن صفوف الجياع وقول الحق.

٭ الأعمى من تصدق يوما وهو قادر أن يتصدق دوما.

٭ الأعمى من صام عن الطعام ولم يصم عن الحرام.

٭ الأعمى من طاف البيت الحرام ونسي أن يطوف حول فقراء يموتون كل يوم من شدة العوز.

٭ الأعمى من رفع الأذان ولم يرفع أبويه.٭ الأعمى من صلى وصام ثم غش في بيعه وشرائه.

٭ الأعمى من قام بين يدي الله وقلبه يحمل حقدا وكرها وبغضا واحتقارا لإخوانه المسلمين.

٭ الأعمى من كان هناك انفصام بين عبادته وأخلاقه ومعاملاته.

٭ الأعمى من صلى وسجد وصام وهو يناصر الظلمة.

٭ الأعمى من صلى وصام ويداه ملطختان بدماء المسلمين.

٭ الأعمى من أخذ من الدين بعضه وترك بعضه.٭ الأعمى من صلى ولم ينتفع بصلاته.

(فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا).

فلعل هذه الحكم والعبرة تكون لنا جميعا نبراسا وضوءا على طريق يمكننا من خلاله اتباع وتطبيق كل في وسعنا من العمل الصالح.

د. عبدالعزيز الأحمد – الأنباء الكويتية

