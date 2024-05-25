والي غرب كردفان يقدم تنويراً صحفياً حول العملية التعليمية بالولاية

قدم والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون احمد محمد بمكتبه من مقر إقامته بمدينة الأبيض تنويراً صحفياً للاعلاميين والصحفيين جدد فيه إلتزام حكومته بتذليل العقبات التي تعترض سير العملية التعليمية وفي مقدمتها توفير المرتبات والسعي الجاد لسداد متأخرات المعلمين مؤكداً التوجيه بعدم فرض اي رسوم على التلاميذ والطلاب مراعاة لظروف الحرب التي تمر بها البلاد. وقال ان قرار فتح المدارس وجد استجابة واسعة وكبيرة من جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية بداية من وزارة التربية بكل إدارتها والمعلمين المجالس التربوية والمجتمع. وقد رحب الوالي بكافة الافكار والمبادرات الداعمة ليس للتعليم فحسب بل كل مبادرة من شأنها تطبيع الحياه بالولاية مشيداً بالبرامج والأنشطة الثقافية والتراثية التي انتظمت عددا من المحليات وتجاوبت معها المجتمعات. واكد أن حكومته تولي اهتماما متعاظما لخدمات القطاع الصحي مشيرا الى عمل 22 مستشفى بصورة جيدة بجانب منافذ التأمين الصحي التي تعمل وتقدم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأبدي الوالي إهتماماً كبيراً بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وذلك من خلال التحضير للموسم الزراعي وتوفير التقانات الحديثة مبيناً ان غرب كردفان تتميز بانتاج المحاصيل الزراعية النقدية والغذائية وتتمتع بثروة حيوانية كبيرة. وتحدث والي غرب كردفان ايضاً في التنوير الصحفي عن أهمية إعتماد الولايات على نفسها بإنشاء المشاريع الإنتاجية والصناعية والمشروعات الخدمية والتنموية حتى لا تتأثر بأي طارئ مثل الحرب التي تتعرض لها البلاد من قبل المليشيا المتمردة واعوانها.. واشاد الوالي بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وهم يخوضون معركة الكرامة بكل بسالة . كما أثني سيادته علي مبادرات شباب الولاية التي اسهمت كثيراً في إعادة الحياه الي طبيعتها بجانب تقديم البرامج الخدمية والمخيمات العلاجية والانشطة الثقافية والرياضية التي كان لها الدور الكبير في تواصل قطاعات المجتمع فيما بينها. كما اشار الى دور الادارة الاهلية وقيادات مجتمع الولاية في معالجة الكثير من القضايا المجتمعية . وأكد والي غرب كردفان أن الجهاز التنفيذي سيقدم الدعم والاسناد لكل المبادارات والمنظمات تخدم إنسان الولاية. وكشف عصام الدين في حديثه في التنوير الصحفي بأن حكومته تعمل على عقد المصالحات المجتمعية والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب لتاهيل الولاية لتستشرف مستقبلا زاهرا يقوم على ترسيخ الوطنية وجمع الصف الوطني . كما دعا سيادته الجميع للعمل من أجل مصلحة الوطن والحفاظ على مكتسباته وعدم الالتفات لدعاة الفتنة وتفكيك اللحمة الوطنية والمضي قدما لتنمية واعمار الولاية والدولة بنوايا صادقة وتخطيط علمي ورؤى واضحة المعالم.

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