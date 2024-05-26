السفير حسن عبد السلام يسلم أوراق اعتماده لرئيس الفلبين

تسلم الرئيس فيردناند ماركوس الإبن، رئيس جمهورية الفلبين، أوراق اعتماد سعادة السفير حسن عبدالسلام عمر، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى جمهورية الفلبين (غير مقيم). وذلك يوم الاربعاء الموافق 22 مايو 2024م، وتفضل سعادة السفير خلال اللقاء، بنقل تحيات فخامة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، إلى فخامة الرئيس الفلبيني، علاوة على تمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب الفلبين بالمزيد من التقدم والنمو والازدهار. كما حمل فخامة الرئيس الفلبيني، سعادة السفير حسن عبدالسلام عمر، تحياته إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية السودان بالتقدم والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الثنائية المثمرة بين جمهورية السودان وجمهورية الفلبين. سونا

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