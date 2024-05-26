المخابرات تحبط محاولة تهريب وقود للمليشا بالنيل الأبيض

مستشفى كوستي تمكنت قوة من جهاز المخابرات العامة بولاية النيل الأبيض من إحباط محاولة تهريب وقود ( بنزين) تمت تعبئته من إحدى طلمبات الوقود الواقعة غرب مدينة كوستي محملة على متن دفار مهرب لمليشيا الدعم السريع المتمردة. تم القبض على الدفار الذى كان يحمل نحو ٣٥ برميل بنزين فى طريقه لقرية الزريقة الواقعة فى محلية الدويم بعد مطاردة الدفار والمتهمين واللحاق بهم فى ضواحي كوستي من قبل قوة تتبع لجهاز المخابرات العامة ( وحدة أمن كوستي ). حيث تم ضبط الكمية والقبض على المهربين والمتعاونين معهم وصاحب الطلمبة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة وموجهات جهاز المخابرات العامة للحد من تفشى ظاهرة تهريب الوقود وقطع الإمداد عن المليشيا المتمردة. يذكر أن سوق منطقة الزريقة الواقعة فى محلية الدويم احد الأسواق التى تتردد عليها المليشيا المتمردة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم لمحاكمة عادلة. سونا

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